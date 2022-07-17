 

Премьер Польши признал скорые проблемы страны с углем

17.07.2022, 19:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности угля, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в Щецинском районе.

Местные жители спросили у Моравецкого, где можно купить уголь по цене 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, в то время как только один работающий в районе склад из трех предлагает топливо по 2,9 тыс. злотых (около 620 долларов) за тонну, информирует РИА «Новости».

«Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободным рынком, который должен был бы адекватно отреагировать. Подобные проблемы из других частей страны тоже доходят до меня, что на угольных складах нет той воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале», – сказал премьер.

Закон о выплате компенсаций компаниям, которые будут продавать уголь частным потребителям не дороже 996 злотых за тонну, подписал президент Польши Анджей Дуда.

Моравецкий отметил, угля в достаточном количестве в стране сейчас нет.

«Уголь для печей мы поставляли в последние годы из России. Государственным компаниям было предложено заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, по всему миру. Чтобы корабли с углем плыли в Польшу», – сказал он.

По его оценкам, с доступностью угля будет «много проблем в ближайшие недели и месяцы».

Ранее Моравецкий поручил изучить возможность увеличения добычи угля на территории страны в связи с нехваткой энергоресурсов

На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.20 / Элез Биберай назначен и.о. директора «Голоса Америки»

08.07.20 / Путин провел телефонный разговор с председателем КНР

09.02.21 / Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях

06.03.21 / Глава Twitter выставил на аукцион свой первый твит. За него уже предложили полмиллиона долларов

11.11.20 / Впервые с сентября цена барреля Brent превысила 44 доллара

17.10.20 / У России вызывает беспокойство глубокий кризис доверия в отношениях с США

12.06.21 / Призывала ввести в Украину войска РФ. СБУ сообщила о разоблачении женщины, подозреваемой в распространении антиукраинской пропаганды

05.08.21 / Копания Foxconn приобрела тайваньский Macronix, чтобы производить чипы для электромобилей

12.08.20 / На трассе Киев – Одесса столкнулись фура и грузовик. Есть погибшие

02.03.21 / Мишустин лично проверил качество обедов в барнаульской школе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика