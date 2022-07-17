Всех дававших интервью иностранному агенту Дудю признают иноагентами
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Депутат Государственной думы
Ирина Яровая призвала внести в список иностранных агентов всех лиц, у которых
иноагент Юрий Дудь брал интервью. Как отмечает народный избранник, само участие
в интернет-шоу «вДудь» должно стать «черной меткой» и является достаточным
основанием минимум для комплексной проверки правоохранительными органами.
«Честный человек и патриот к
Дудю бы никогда не пошёл. Посмотрите на его гостей – осуждённые экстремисты
Навальный и Ходорковский, русобофы
Тиньков и Шевчук, иностранные агенты Невзоров и Моргенштерн. Всех его
гостей нужно отмечать статусом иноагента и ограничивать их активность в публичном
поле», – заявила Яровая.
Депутат
подчеркнула, что Дудь предлагал принять участие в его шоу многих российским
политикам, в том числе самой Яровой. Однако, несмотря на популярность его шоу, журналист
получил категорический отказ.
«Да, кто-то
мог по неопытности дать ему интервью. Этим людям я предлагаю публично покаяться
и осудить Дудя. Тогда, конечно же, статус иноагента им автоматически присвоен
не будет», – отметила Яровая.
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