 

Всех дававших интервью иностранному агенту Дудю признают иноагентами

17.07.2022, 19:32, Разное
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Депутат Государственной думы
Ирина Яровая призвала внести в список иностранных агентов всех лиц, у которых
иноагент Юрий Дудь брал интервью. Как отмечает народный избранник, само участие
в интернет-шоу «вДудь» должно стать «черной меткой» и является достаточным
основанием минимум для комплексной проверки правоохранительными органами.

«Честный человек и патриот к
Дудю бы никогда не пошёл. Посмотрите на его гостей – осуждённые экстремисты
Навальный и Ходорковский,  русобофы
Тиньков и Шевчук, иностранные агенты Невзоров и Моргенштерн. Всех его
гостей нужно отмечать статусом иноагента и ограничивать их активность в публичном
поле», – заявила Яровая.

Депутат
подчеркнула, что Дудь предлагал принять участие в его шоу многих российским
политикам, в том числе самой Яровой. Однако, несмотря на популярность его шоу, журналист
получил категорический отказ. 

«Да, кто-то
мог по неопытности дать ему интервью. Этим людям я предлагаю публично покаяться
и осудить Дудя. Тогда, конечно же, статус иноагента им автоматически присвоен
не будет», – отметила Яровая.     

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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