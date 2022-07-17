Всех дававших интервью иностранному агенту Дудю признают иноагентами

Депутат Государственной думы

Ирина Яровая призвала внести в список иностранных агентов всех лиц, у которых

иноагент Юрий Дудь брал интервью. Как отмечает народный избранник, само участие

в интернет-шоу «вДудь» должно стать «черной меткой» и является достаточным

основанием минимум для комплексной проверки правоохранительными органами.

«Честный человек и патриот к

Дудю бы никогда не пошёл. Посмотрите на его гостей – осуждённые экстремисты

Навальный и Ходорковский, русобофы

Тиньков и Шевчук, иностранные агенты Невзоров и Моргенштерн. Всех его

гостей нужно отмечать статусом иноагента и ограничивать их активность в публичном

поле», – заявила Яровая.

Депутат

подчеркнула, что Дудь предлагал принять участие в его шоу многих российским

политикам, в том числе самой Яровой. Однако, несмотря на популярность его шоу, журналист

получил категорический отказ.

«Да, кто-то

мог по неопытности дать ему интервью. Этим людям я предлагаю публично покаяться

и осудить Дудя. Тогда, конечно же, статус иноагента им автоматически присвоен

не будет», – отметила Яровая.

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