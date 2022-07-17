Мнение: Ультиматум Медведева?

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прилетел в Волгоград. И на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны заявил, что Украина обречена на «крах существующего политического режима». Но несмотря на эту самую обреченность, «… они пытаются огрызаться, а отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым…».

И предупредил Медведев, как гвоздь вколотил, что если угроза нападения на Крым со стороны Киева будет реализована, то для всех них там наступит одномоментно «судный день», от которого будет сложно укрыться.



отсюда

Что такое «Судный день»? Это – конец света, последний день существования мира, когда Бог совершит над людьми последний страшный суд и выявит праведников и грешников.

Я правильно понял Дмитирия Медведева, что если Украина атакует Крым или Крымский мост, возмездие будет сокрушительным, потому что будет применено ядерное оружие? И наступит тот самый «судный день» или конец света? Это ультиматум?

Или Дмитрий Медведев – не знаток авраамических религий, и не имеет ни малейшего представления, что такое Судный день? А словосочетание где-то услышал и оно ему понравилось? Вот и применил, но, видимо, не очень уместно?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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