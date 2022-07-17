Мнение: Голосуй за блог!
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Моя позиция последние 5 месяцев явно не та, что нравится большинству в России – вот и посмотрим, остались ли еще люди, которые готовы и могут поддержать мой блог не на словах, а на деле.
Сбербанк 5469 3801 5613 2713
Альфа-банк 5559 4727 1179 9416
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Всем – спасибо!
Источник: Размышления вольного социолога
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