Мнение: Голосуй за блог!

Моя позиция последние 5 месяцев явно не та, что нравится большинству в России – вот и посмотрим, остались ли еще люди, которые готовы и могут поддержать мой блог не на словах, а на деле.

Сбербанк 5469 3801 5613 2713

Альфа-банк 5559 4727 1179 9416

Тинькофф 5213 2438 1577 1751

Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162

Всем – спасибо!