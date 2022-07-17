 

В Гагаузской автономии Молдовы прошли акции протеста против роста цен

17.07.2022, 18:35, Разное
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В воскресенье в трех населенных пунктах Гагаузской автономии Молдовы наблюдался рост цен на топливо и энергию, передает корреспондент РИА Новости.
В начале весны цены в Молдове выросли на беспрецедентную сумму. По данным Национального бюро статистики, среднегодовой уровень инфляции в мае составил 29,05%. Среднегодовой уровень инфляции в мае составил 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, на непродовольственные товары – на 21,45%, а потребительские услуги подорожали на 35,27%. Оппозиция обвинила правительство и правящую партию “Действие и солидарность”.

Гражданские активисты и депутаты Народного собрания Гагаузии организовали воскресные митинги. Митинг прошел в Комрате, столице автономии. Он проходил перед зданием Исполнительного комитета Комрата. Демонстранты несли государственные флаги Гагаузии и Молдовы. Они выкрикивали “Правительство в отставку! “, “Долой Майю Санду!”. “Нет повышению цен! “, “Россия!”

“Чтобы быть услышанными, мы собрались сегодня в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах. Правительство, Партия действия и солидарности и президент Майя Санду не выполняют своих предвыборных обещаний”. На митинге депутат Народного Собрания Григорий Дюльгер заявил, что уровень жизни снизился во всей стране и в Гагаузии.

Выступающие отметили, что центральные власти должны восстановить отношения со странами СНГ, в число которых входит и Россия.



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