Четверо погибли, 2 пострадали из-за стрельбы во время игры в кости в ЮАР

По данным полиции, четыре человека были застрелены во время игры в кости в ЮАР.

Газета сообщает, что группа людей играла в кости в пригороде Ленасия, когда на них напали неизвестные и убили их.

По словам подполковника полиции Мавела Масондо, “подтверждено, что четыре человека были убиты на месте, а еще двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу с огнестрельными ранениями”.

В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.