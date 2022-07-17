 

Четверо погибли, 2 пострадали из-за стрельбы во время игры в кости в ЮАР

17.07.2022, 18:35, Разное
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По данным полиции, четыре человека были застрелены во время игры в кости в ЮАР.
Газета сообщает, что группа людей играла в кости в пригороде Ленасия, когда на них напали неизвестные и убили их.

По словам подполковника полиции Мавела Масондо, “подтверждено, что четыре человека были убиты на месте, а еще двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу с огнестрельными ранениями”.

В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.



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