В 15 департаментах Франции из-за жары был установлен красный уровень риска

Из-за экстремальной жары во Франции в воскресенье был объявлен максимальный (красный цвет) уровень погодного риска. Об этом рассказали в национальном метеорологическом агентстве Meteo-France.

Из-за экстремальной жары во Франции в воскресенье был объявлен максимальный (красный цвет) уровень погодного риска. Об этом рассказали в национальном метеорологическом агентстве Meteo-France.

Речь идет о западных регионах республики, к которым относятся, в частности, Дордонь и Ланды, а также Жиронда и Жиронда. По прогнозам синоптиков, температура в западном регионе страны в воскресенье составит от +37 до +40 градусов по Цельсию. Еще 51 департамент объявил оранжевый (предпоследний) уровень тревоги.

По данным метеорологов, на следующей неделе в Париже ожидается аномально высокая температура. Пик жары в столичном регионе придется на понедельник и вторник.

Информация из регионов Жиронда и Новая Аквитания гласит, что на западе страны природные пожары длятся почти неделю. Это означает, что около 11 000 гектаров погибло от лесных пожаров. В операциях по тушению пожаров задействовано более 1,2 000 пожарных. Из-за жаркой и сухой погоды контролировать распространение огня не удается.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что лесные пожары достигли невообразимых масштабов в его стране. Почти 15 000 туристов и местных жителей были эвакуированы из районов, охваченных огнем. Все они переведены во временные центры приема, которые были созданы местными властями в школах и других муниципальных учреждениях.