 

Эрдоган намерен провести двусторонние переговоры с Путиным в Иране

17.07.2022, 18:20, Новости дня
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран, сообщили канцелярии турецкого лидера.

«Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», – приводит текст заявления РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что президент РФ Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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