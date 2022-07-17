Эрдоган намерен провести двусторонние переговоры с Путиным в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран, сообщили канцелярии турецкого лидера.

«Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», – приводит текст заявления РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что президент РФ Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.

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