 

«Волонтеры Победы» познакомили жителей России с историей Сталинградской битвы

17.07.2022, 18:20, Новости дня
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В честь 80-летия начала Сталинградской битвы «Волонтеры Победы» провели Международную акцию «Код доступа: Сталинград», в ходе которой познакомили жителей РФ и зарубежья с историей Сталинградской битвы.

С помощью нового видеоформата движение «Волонтеры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов рассказало об основных событиях переломного момента Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Добровольцы познакомили участников с жизнью Сталинграда с 1925 по 2022 год. Так, все заинтересованные узнали о том, как развивался город, о его жизни в довоенное время, об основных событиях переломного момента Великой Отечественной войны и его возрождении.

«В подготовке к акции принимали участие не только профессиональные историки. Это были и волгоградские Волонтеры Победы, местные реконструкторы. Для них история Сталинградской битвы – это история их города, родных. Благодаря их включению мы смогли подготовить новый видеоформат, который объединил в себе не только военную кинохронику, но и реконструкторские постановки, съемки на исторических местах и общение с участниками битвы», – отметили в движении «Волонтеры Победы.

Зрителям показали уникальные кадры на двух языках (русском и английском). Это историческая хроника, архивные документы, подлинные фотографии и даже элементы реконструкций, которые также проводились на Волгоградской земле специально для «мини-фильма». Также в съемках Международной акции принял участие участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы 97-летний Евгений Рогов.

Он стал одним из главных героев сюжета акции «Код доступа: Сталинград». Герой рассказал о своем жизненном пути, судьбе города и событиях войны. «Город был сильно разрушен. Не было ни одного целого здания. Погибло очень много мирных жителей. Погибло много и защитников Города-героя. Я как Красноармеец-автоматчик не мог окопаться, потому что зима была холодная: песок сыпался, окоп никак не выкопать. Но мы все-таки выстояли и защитили Волгу, не допустили немцев. Боевую задачу выполнили!» – рассказал Рогов.

В ходе акции организаторы рассказали о жизни Сталинграда до войны, первых днях Великой Отечественной, как нацистские захватчики пытались взять город, как в итоге более миллиона немецких солдат были разбиты под Сталинградом, восстановлении города и чем живет Волгоград сегодня. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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