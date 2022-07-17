СМИ: Абрамович потребовал 1 млн долларов от ЕС из-за санкций

Бизнесмен Роман Абрамович требует, чтобы власти ЕС заплатили 1 млн долларов в благотворительный фонд, который он создал после продажи футбольного клуба «Челси», пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, бизнесмен хочет компенсации ущерба из-за введенных Евросоюзом против него санкций. По мнению Абрамовича, ограничения нарушают его основные права, которые ЕС должен защищать, так как он является гражданином Португалии, передает РБК.

Кроме того, бизнесмен Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова в иске к ЕС оспорили утверждения о том, что они предоставляли помощь для проведения спецоперации на Украине. Отмечается, что они требуют от ЕС 20 тыс. долларов на покрытие судебных издержек.

В конце мая сообщалось, что Абрамович подал иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел санкции в отношении него из-за военной операции РФ на Украине.

Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других.

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