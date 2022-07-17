 

СМИ: Абрамович потребовал 1 млн долларов от ЕС из-за санкций

17.07.2022, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бизнесмен Роман Абрамович требует, чтобы власти ЕС заплатили 1 млн долларов в благотворительный фонд, который он создал после продажи футбольного клуба «Челси», пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, бизнесмен хочет компенсации ущерба из-за введенных Евросоюзом против него санкций. По мнению Абрамовича, ограничения нарушают его основные права, которые ЕС должен защищать, так как он является гражданином Португалии, передает РБК.

Кроме того, бизнесмен Алишер Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова в иске к ЕС оспорили утверждения о том, что они предоставляли помощь для проведения спецоперации на Украине. Отмечается, что они требуют от ЕС 20 тыс. долларов на покрытие судебных издержек.

В конце мая сообщалось, что Абрамович подал иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел санкции в отношении него из-за военной операции РФ на Украине.

Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.21 / Песков заявил о высоком уровне антител у Путина

21.10.20 / В Москве школьники учатся разделять отходы

21.10.21 / Вдова солиста “Хора Турецкого” Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа

17.04.21 / Более 70 мировых деятелей культуры призвали Путина допустить к Навальному врачей

09.06.22 / Политологи объяснили влияние спецоперации в Украине на рейтинги российских партий

24.08.20 / Кравчук назвал главную задачу Путина по отношению к Украине

01.05.21 / МИД: Москва готова оказывать содействие урегулированию между Бишкеком и Душанбе

11.05.21 / Блокадница назвала Малышеву преступницей после слов о «диете» в военном Ленинграде

25.05.21 / В Совфеде оценили «чисто британский» цинизм

19.02.22 / В Донецке опровергли информацию о минировании зданий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика