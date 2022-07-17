 

В честь человека, который подарил России космос: Госдума рассмотрит переименование Байконура в Рогозинск

17.07.2022, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В конце июля Госдума вновь соберётся на внеплановое заседание, чтобы рассмотреть переименование казахстанского города Байконур в Рогозинск – в честь покинувшего пост генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Именно Рогозин стал «человеком, подарившим России космос», считают народные избранники. Уже подготовлен законопроект, в котором восемь страниц занимают только перечисления заслуг чиновника перед космической отраслью.

«За время пребывания на посту Дмитрий Олегович провёл почти сотню ракетных пусков, среди которых подавляющее большинство прошли без аварий и инцидентов. Он разработал новые ракетные двигатели, инициировал строительство новых объектов, непосредственно относящихся к космической отрасли, писал песни, рисовал картины и танцевал. Из природной скромности он никогда не фокусировался на себе и больше популяризовал имена своих менее результативных предшественников. Но именно Дмитрий Рогозин открыл для России космос, подарил его нашей стране», – говорится в пояснительной записке.

Небольшой сложностью может стать тот факт, что Байконур находится в Казахстане, однако разработчики закона не теряют оптимизма: на фоне недавнего ухудшения отношений с властями соседней страны спрашивать у них разрешения становится «не таким уж и приоритетным делом», поделился источник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.22 / Загадочные средневековые головы из меди, изрекающие пророчества

15.07.20 / Латышские СМИ: в ближайшие годы Россия продолжит терять интерес к Латвии

02.04.22 / Мнение: Полезный опыт

06.12.21 / Доктор рассказала об опасности сна рядом с компьютером

29.08.20 / Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова вместе

23.09.21 / Почему Толстоганова и Кузичев не смогли сохранить семью

06.07.22 / Володин потребовал от США возместить ущерб от пандемии коронавируса

17.05.22 / Представлены специальные повязки для лечения диабетических язв

27.02.21 / Ку-Клукс-Клан призвал своих членов быть менее белыми

19.12.21 / Мнение: Корпорация Россия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика