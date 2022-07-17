В честь человека, который подарил России космос: Госдума рассмотрит переименование Байконура в Рогозинск

В конце июля Госдума вновь соберётся на внеплановое заседание, чтобы рассмотреть переименование казахстанского города Байконур в Рогозинск – в честь покинувшего пост генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Именно Рогозин стал «человеком, подарившим России космос», считают народные избранники. Уже подготовлен законопроект, в котором восемь страниц занимают только перечисления заслуг чиновника перед космической отраслью.

«За время пребывания на посту Дмитрий Олегович провёл почти сотню ракетных пусков, среди которых подавляющее большинство прошли без аварий и инцидентов. Он разработал новые ракетные двигатели, инициировал строительство новых объектов, непосредственно относящихся к космической отрасли, писал песни, рисовал картины и танцевал. Из природной скромности он никогда не фокусировался на себе и больше популяризовал имена своих менее результативных предшественников. Но именно Дмитрий Рогозин открыл для России космос, подарил его нашей стране», – говорится в пояснительной записке.

Небольшой сложностью может стать тот факт, что Байконур находится в Казахстане, однако разработчики закона не теряют оптимизма: на фоне недавнего ухудшения отношений с властями соседней страны спрашивать у них разрешения становится «не таким уж и приоритетным делом», поделился источник.

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