 

ORF – это проблема — в Латвии обеспокоены поддержкой Путина среди населения

17.07.2022, 17:20, Разное
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Население в Латвии встревожено событиями на Украине, пишет ORF. В местном министерстве обороны убеждены, что, если бы их страна не входила в ЕС и НАТО, её бы постигла та же участь. При этом четверть населения государства — это русские. И по имеющимся подсчётам, 10% из них поддерживают главу Кремля Владимира Путина. Это «проблема», считает латвийский политолог Андрис Спрудс.


AP

По мере увеличения продолжительности и жестокости боевых действий РФ на Украине растёт и беспокойство в странах Балтии. И всё потому, что три государства — Эстония, Латвия, а также Литва — как и Украина в прошлом были частью Советского Союза. Сегодня это независимые страны, часть Европейского союза, но они очень уязвимы. К примеру, страна-член НАТО Латвия граничит с Россией и её государством-вассалом Белоруссией. Об отношениях к этим соседям расскажет наш корреспондент из Риги Клаус Брукманн.

Латвия справилась с переходом от части Советского Союза к западной демократии. Отношения с Россией очень напряжённые.

АРТИС ПАБРИКС, министр обороны Латвии: Я бы сказал, что ситуация схожа с войной. Если бы мы не были в ЕС и НАТО, нас бы постигла судьба Украины.

Есть сообщения, что в Латвии украинских солдат обучают использовать испанские гаубицы. Это так?

АРТИС ПАБРИКС: О том, что мы делаем, ходит множество слухов, но мы об этом не говорим.

Больше четверти населения в Латвии — это русские. Многие надписи, как и здесь на центральном рынке в Риге, сделаны на кириллице. По имеющимся подсчётам, около 10% русских в Латвии поддерживают Путина.

АНДРИС СПРУДС, латвийский политолог: То, что эти люди поддерживают одну из сторон, а именно агрессора — это проблема. Ведь таким образом они поддерживают империалистические амбиции России.

Рядом с российским посольством в Риге весит большой плакат, на котором у Путина половина головы — это череп.

ЯНИС БЕКЕРИС, пресс-секретарь латвийского МИДа: Мы, конечно же, поддерживаем Украину. Естественно мы выступаем полностью против боевых действий, которые РФ начала и продолжает вести.

Заметный признак этой поддержки — украинские флаги, которые развеваются по всей Риге.

Дата выхода в эфир 16 июля 2022 года.



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