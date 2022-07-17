 

Министр внутренних дел Сербии объявил о введении особого режима для хорватских дипломатов

17.07.2022, 17:05, Разное
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Александр Вулин, министр внутренних дел Сербии, объявил об установлении особого режима, позволяющего хорватским дипломатам посещать хорватский концентрационный лагерь Ясеновац. Пресс-служба министерства процитировала его слова в воскресенье.
Президент Александр Вучич не может посетить Ясеновац. Внуку жертвы Ясеноваца не разрешено почтить память сотен тысяч убитых цыган, евреев и сербов. В крупнейшее место казни сербов не был допущен президент республики. Вулин заявил, что все хорватские государственные служащие, обладатели дипломатических или служебных паспортов, а также все другие обладатели таких паспортов, начиная с сегодняшнего дня, должны будут декларировать и обосновывать свои поездки в Сербию или посещение Сербии.

Министр внутренних дел Сербии назвал хорватские власти “фашизмом”. Он сказал: “Фашисты сегодня являются членами Европейского Союза. Им не нравится, когда им напоминают, сколько детей было убито”.

Вучич планировал посетить Ясеновац с частным визитом в честь сербов, убитых в лагере во время Второй мировой войны. Почти все родственники Вучича по отцовской линии погибли во время Холокоста от этнических чисток хорватских националистов, в том числе в лагере Ясеновац.

Никола Селакович, министр иностранных дел, созвал экстренную пресс-конференцию, чтобы обсудить запрет Вучича.

В августе 1941 года усташи, хорватские фашисты, создали систему лагерей смерти Ясеновац. Он был расположен в 60 км от Загреба, на территории, принадлежавшей Независимому хорватскому государству. Это государство сотрудничало с нацистской Германией. Ясеновац был также известен как “балканский Освенцим”. В нем погибло 700 000 человек. В лагере уничтожались сербы и евреи, цыгане и политические противники усташей, в том числе хорватские коммунисты. Пытки заключенных были шокирующими.



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