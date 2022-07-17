СМИ: Министерство иностранных дел Ирана резко отреагировало на обвинения Байдена

Газета Daily Mail сообщила, что Насер Канани, представитель Министерства иностранных дел Ирана, обвинил США в провоцировании напряженности на всем Ближнем Востоке.

Он заявил, что Вашингтон вновь прибег “к неудачной политике иранофобии”, пытаясь создать напряженность и кризис в регионе.

После того, как американский лидер Джо Байден пообещал, что Вашингтон не потерпит, чтобы какая-либо страна пыталась контролировать другую в регионе, дипломат сделал этот комментарий.

Представитель министерства иностранных дел Ирана также опроверг обвинения Белого дома в адрес Ирана в создании ядерного оружия.

“Эти ложные обвинения соответствуют подстрекательской политике Вашингтона…”. – Канани.

Накануне Байден заявил, что его страна продолжит активную деятельность на Ближнем Востоке, и что она не собирается “уходить”. Это оставит вакуум, который может быть заполнен Россией, Китаем или Ираном.

Он сказал, что снижение американского влияния на Ближнем Востоке было ошибкой.