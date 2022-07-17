Испания показала неожиданного соперника США и Европы

Группа из пяти стран – Бразилии, РФ Индии, Китая и Южной Африки – продвигает многополярное сотрудничество и укрепляет его, но Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз забивают голову антироссийскими санкциями, пишет испанское издание Rebelion.

Хедельберто Лопес Бланш (автор этой статьи) заявил, что “БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговле для своих членов”.

Он считает, что стремление экономического блока объединить развивающиеся экономики привлекает в его ряды все больше стран.

Автор статьи также высоко оценил июньский саммит БРИКС и отметил возросшие контакты российских компаний с их партнерами по организации.

Бланш рассказал, что на саммите обсуждались вопросы открытия индийских магазинов в Москве и увеличения количества китайских автомобилей на российских дорогах.

В конце июня Министерство иностранных дел Ирана объявило о том, что Тегеран подал заявку на вступление в БРИКС. Президент Аргентины Альберто Фернандес высказался о своем желании присоединиться к группе. Ли Кэсинь, глава департамента международных экономических отношений Министерства иностранных дел Китая, заявил, что несколько стран “стучатся в дверь” БРИКС. Среди них Аргентина, Турция, Саудовская Аравия и Саудовская Аравия.