Маск уволил заинтересовавшего ФБР советника по благотворительности

Американский предприниматель Илон Маск отстранил бывшего игрока в покер Игоря Курганова от должности советника по вопросам благотворительности в связи с тем, что его деятельностью заинтересовалось ФБР, информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью с осведомленными источниками.

«Агент ФБР начал проводить предварительные проверки в отношении Курганова в рамках своей работы по отслеживанию иностранного вмешательства в деятельность американских компаний… Агент ФБР был обеспокоен тем, что новичка так быстро приняли в ближайшее окружение Маска», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По информации газеты, Курганов отвечал за акции Tesla на сумму 5,7 млрд долларов, которые должны были быть потрачены на благотворительность.

Как сообщается, глава фирмы, управляющей состоянием Маска, Джаред Берчелл был обеспокоен тем, что расследование могло коснуться самого предпринимателя. В мае он попросил основателя Tesla освободить Курганова от занимаемой должности, и миллиардер согласился.

По данным издания, ни один доллар из фонда Маска под наблюдением Курганова не был потрачен на благотворительные проекты.

На данный момент ФБР не предъявило бывшему игроку в покер никакого обвинения.

Ранее The New York Times сообщила, что американская компания SpaceX уволила сотрудников, написавших открытое письмо против поведения владельца фирмы Илона Маска.

—