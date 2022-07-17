Власти Запорожской области заявили об ультиматуме Запада Зеленскому

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные кураторы поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским ультиматум не сдавать город Славянск в Донецкой Народной Республике, в противном случае будет прекращено военное финансирование.

«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема и неотвратима.

«При том, что они сейчас берут в заложники детские учреждения, и массу других гадостей творят, они понимают, что удержаться они там не смогут», – подчеркнул Рогов.

Напомним, украинские националисты проводят обстрелы жилых кварталов Славянска, чтобы обвинить ВС РФ и распространить антироссийские настроения в городе, сообщил глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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