 

Власти Запорожской области заявили об ультиматуме Запада Зеленскому

17.07.2022, 16:50, Новости дня
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные кураторы поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским ультиматум не сдавать город Славянск в Донецкой Народной Республике, в противном случае будет прекращено военное финансирование.

«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема и неотвратима.

«При том, что они сейчас берут в заложники детские учреждения, и массу других гадостей творят, они понимают, что удержаться они там не смогут», – подчеркнул Рогов.

Напомним, украинские националисты проводят обстрелы жилых кварталов Славянска, чтобы обвинить ВС РФ и распространить антироссийские настроения в городе, сообщил глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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