 

В Германии предупредили о возможных протестах на фоне роста цен на энергоносители

17.07.2022, 16:50, Новости дня
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных радикальных протестах в стране на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.

«Конечно, существует риск того, что те, кто еще в период пандемии коронавируса выказывал свое презрение к демократии и часто общался с правыми экстремистами, попытаются использовать резко растущие цены как новую мобилизационную тему», – сообщила она газете Handelsblatt. При этом Фезер добавила, что популисты и экстремисты используют каждый кризис для того, чтобы посеять страх и разделить общество, а также для ненависти и угроз, передает ТАСС.

По словам Фезер, «они хотят усугубить кризисы, чтобы получить от них прибыль». Однако органы безопасности, по ее словам, очень внимательно следят за экстремистскими элементами. «Мы готовы в том числе к возможным новым акциям протеста», – заверила министр.

Напомним, газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России, сообщил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью газете Bild am Sonntag.

Мюллер предупреждал, что цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза.

В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом друг с другом при дефиците, европейский газовый рынок может рухнуть.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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