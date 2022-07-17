Водители в Коломбо, Шри-Ланка, стоят в километровых очередях за топливом

В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо по-прежнему сохраняются очереди за бензином для автомобилей и тук-туков. Об этом пишет корреспондент РИА Новости с места событий.

В воскресенье на улицах города все еще можно увидеть “тук-туки” – местные трехколесные мототакси. В разных частях города стоят и обычные автомобили, водители которых ждут заправки. Водители говорят, что некоторые очереди могут растянуться на 1-2 километра.

Это топливная линия, она для бензина. Прошло три дня с тех пор, как я был там в последний раз. Прошло три дня с тех пор, как я последний раз стоял в очереди. Они не дают мне цифр, потому что это настоящая очередь. Она настолько большая, что нам, возможно, придется ждать до полудня, чтобы добраться до бензоколонки и получить топливо”, – сказал один из мужчин в очереди. У него нет ни тук-тука, ни полностью оборудованного легкового автомобиля.

В настоящее время Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с 1948 года, когда она обрела независимость. Пандемия коронавируса, разрушившая туристический сектор Шри-Ланки, вызывает серьезный экономический кризис. Это основной источник иностранной валюты, и Шри-Ланка не может купить топливо. Наблюдается острая нехватка продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости. Из-за нехватки топлива многие районы Шри-Ланки постоянно остаются без электричества. Внешний долг острова также оценивается в 51 миллиард долларов.