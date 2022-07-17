 

Водители в Коломбо, Шри-Ланка, стоят в километровых очередях за топливом

17.07.2022, 15:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо по-прежнему сохраняются очереди за бензином для автомобилей и тук-туков. Об этом пишет корреспондент РИА Новости с места событий.
В воскресенье на улицах города все еще можно увидеть “тук-туки” – местные трехколесные мототакси. В разных частях города стоят и обычные автомобили, водители которых ждут заправки. Водители говорят, что некоторые очереди могут растянуться на 1-2 километра.

Это топливная линия, она для бензина. Прошло три дня с тех пор, как я был там в последний раз. Прошло три дня с тех пор, как я последний раз стоял в очереди. Они не дают мне цифр, потому что это настоящая очередь. Она настолько большая, что нам, возможно, придется ждать до полудня, чтобы добраться до бензоколонки и получить топливо”, – сказал один из мужчин в очереди. У него нет ни тук-тука, ни полностью оборудованного легкового автомобиля.

В настоящее время Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с 1948 года, когда она обрела независимость. Пандемия коронавируса, разрушившая туристический сектор Шри-Ланки, вызывает серьезный экономический кризис. Это основной источник иностранной валюты, и Шри-Ланка не может купить топливо. Наблюдается острая нехватка продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости. Из-за нехватки топлива многие районы Шри-Ланки постоянно остаются без электричества. Внешний долг острова также оценивается в 51 миллиард долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.21 / Верховный суд подтвердил право граждан СССР на получение бесплатных квартир

05.04.22 / Как правильно принимать витамины – объяснил врач

22.07.20 / По примеру Марка Цукерберга: Кристиан Бейл проводит время на пляже с семьей

11.03.21 / Ульяна Сергеенко о детях, несчастном браке и депрессии

15.12.20 / От масок с коноплей до косметики от визажиста Сары Джессики Паркер: бьюти-дайджест недели

13.08.20 / Ортон, Ах-Минг, Нума… – почему у инопланетян такие странные имена?

10.07.22 / “Детей своих не воспитывал”: 68-летний Макаревич махнул рукой на новорожденного сына

03.01.22 / Ученые обнаружили быстро снижающий уровень сахара в крови продукт

14.06.22 / Republic TV – Запад пытается заставить арабские страны осудить Россию, предупредил генсек ЛАГ

19.05.21 / Ученые подсчитали количество птиц в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика