На границах с ЕС в Северо-Западном федеральном округе по-прежнему наблюдаются очереди из грузовиков

В регионах Северо-Западного федерального округа, граничащих со странами Европейского союза, по-прежнему наблюдаются длинные очереди из грузовиков на въезд и выезд из России. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), несмотря на снятие Россией ограничений на пересечение границы с 15 июля, автомобили по-прежнему могут свободно проезжать и длинных очередей нет. Однако сотни таких автомобилей пересекают границу с Эстонией или Финляндией.

На “Ивангороде”, российском пограничном переходе с Эстонией в Ленинградской области, очередей нет. Несмотря на большое количество автомобилей, въезжающих и выезжающих из России, каждый день выезжают 343 автомобиля. Въезжает 299 автомобилей. На российско-финляндской границе в Ленинграде ежедневно оформляются сотни автомобилей. В течение дня 418 легковых и 41 грузовой автомобиль выехали, а 387 автомобилей въехали в Финляндию через пункт пропуска “Брусничное”. Через пункт пропуска “Светогорск” 280 автомобилей выехали из РФ и 310 въехали в Финляндию через “Торфяновку”. На российской границе с Финляндией, в Карелии, через “Вяртсиля” проехали 267 легковых и 275 транспортных средств, направлявшихся в Россию и из России.

Многие грузовики были зажаты на российской границе в Пскове. В “Бурачках”, российско-латвийской границе, 705 грузовиков ожидали въезда в Россию. 60 грузовиков также ожидают выезда из страны. 400 грузовиков въедут в Россию, а 100 грузовиков выедут. На российско-эстонской границе 348 грузовиков ожидают въезда в Россию в пункте пропуска “Куничина Гора”. 8 грузовиков ожидают выезда. На въезд в Россию 309 грузовиков ожидают в “Шумилкино”, а 60 – на выезд.

На границе с Литвой, “Чернышевское”, где находится многосторонний автомобильный пункт пропуска, ожидают 55 грузовиков. 450 грузовиков предназначены для выезда. Двадцать пять легковых и семь грузовых автомобилей ожидают въезда в Россию на российско-польской границе, расположенной в Калининградской области. Каждый день границу пересекают 349 грузовых и 380 легковых автомобилей.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ранее сообщил, что РФ с 15 июля сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с Польшей. Эти ограничения были введены в 2020 году для борьбы с распространением коронавируса. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был размещен на официальном портале правовой информации в пятницу в 11:00 по московскому времени. До этого выехать из РФ можно было только при наличии уважительной причины. С момента вспышки пандемии коронавируса, поразившей Россию в марте 2020 года, действовали ограничения на пересечение границы во все другие страны. Они были постепенно сняты, начиная с августа 2019 года. Большой ажиотаж вызвала отмена ограничений на сухопутной границе РФ с 15 июля, когда они были сняты. Это привело к наиболее значительному отъезду из регионов на северо-западе, граничащих со странами Европейского союза.