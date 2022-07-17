«Чтобы этой мрази на нашей земле больше не было» – саудовский принц запретил Байдену въезд в страну

Источник телеканала «Аль-Джазира» в окружении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда сообщил, что кронпринц крайне возмущён поведением президента США Джо Байдена.

Безрассудное поведение американского лидера не только не позволило американскому лидеру добиться увеличения добычи нефти странами ОПЕК+, но и может привести к полному разрыву отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном.

– Этот человек улыбается мне в лицо, а за глаза обвиняет в самых страшных преступлениях. Я клянусь, что больше никогда не подам Байдену руки и не буду вести с ним никаких дел. Более того, я распоряжусь, чтобы этой мрази на нашей земле больше никогда не было, – передаёт слова принца «Аль-Джазира».

Информацию источника телеканала подтвердил авторитетный российский востоковед Евгений Сатановский.

– Да, по моим данным, Салман просто в бешенстве. Думаю, что нынешняя администрация США больше не сможет решить ни один вопрос с саудитами – арабы подобного хамства не прощают. Думаю, что в этом вопрос Эр-Рияд поддержат и другие ближневосточные страны, а американцам останется только скулить в Вашингтоне, – заявил Сатановский в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

2 октября 2018 года в посольстве Саудовской Аравии был убит журналист Джамаль Хашоджи. По информации ЦРУ, приказ о его устранении отдал лично Мухаммед бен Салман. В своих публичных выступлениях Байден несколько раз поддерживал эту версию, однако во время своей встречи с саудовским кронпринцем отказался комментировать инцидент.

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