Власти заявили, что Крым безопасен для туристов, отдыха и деловых путешественников

По словам Владимира Константинова, главы крымского парламента, Крым безопасен и опасности для туристов нет.

“В Крыму сейчас дислоцирована одна из самых сильных региональных группировок войск. Я даже не имею в виду технику или Черноморский флот. Поскольку мы ожидали от них (украинского правительства) плохого с 2014 года, мы находимся в самой безопасной и защищенной зоне. Крым всегда был защищен. Нам никогда ничего не угрожало и не угрожает”. Пусть приезжают и отдыхают”, – заявил Константинов в эфире телеканала “Крым 24”.

Он добавил, что безопасность Крыма обеспечивается еще и тем, что Запорожская и Херсонская приграничные области находятся под контролем российской армии.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и Азовский район Запорожья. В регионах созданы военно-гражданские органы власти, начали вещание российские радиостанции и телеканалы, восстанавливаются торговые отношения с Крымом. РФ объявила, что эти регионы станут российскими субъектами.