Франция заявила, что пожары уничтожили 10,5 миллионов гектаров леса

Пожары привели к уничтожению примерно 10,5 миллионов гектаров лесного массива в Жиронде, на западе Франции. Это продолжается уже почти неделю. Об этом рассказали в Жиронде, префектуре региона Новая Аквитания.

“Площадь, пострадавшая от лесных пожаров, составляет 10,5 тыс. га. В окрестностях Ла-Тест-де-Бюш сгорело 3,5 тыс. га растительности. Вблизи Ландира огонь уничтожил 7,1 тыс. га леса”, – говорится в твите префектуры.

В операции по тушению пожара участвуют более 1,2 млн пожарных. В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лесные пожары во Франции достигли беспрецедентного уровня. Около 15 000 человек, как местных жителей, так и туристов, были эвакуированы из районов, охваченных огнем. Все они находятся во временных центрах приема, которые были созданы местными властями в школах или муниципальных учреждениях.

Власти отмечают проблемы, связанные с сильной жарой и ветреной погодой, а также густыми лесами, которые затрудняют быстрое передвижение пожарных в зоне тушения. В Жиронде и еще 36 департаментах сохраняется оранжевый уровень погодной опасности из-за необычайно жаркой погоды, охватившей Францию неделю назад.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в пятницу, что 80 процентов пожаров вызваны человеческим фактором. Она заявила, что пожары в Жиронде начались, когда был включен электромобиль. Глава правительства не уточнила, был ли это случайный или преднамеренный поджог.