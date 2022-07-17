 

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Индонезии

17.07.2022, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В воскресенье у побережья острова Ява в Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом пояснила Геологическая служба США.
Согласно этой информации, эпицентр стихийного бедствия находился в 155 км к юго-западу от поселка Джатирото (население около 50 тысяч человек). 39 км составила глубина, на которой был обнаружен источник.

Информация о возможных угрозах цунами или разрушениях не поступала.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.21 / 10 книг о принцессе Диане, Елизавете II, Меган Маркл и других членах британской королевской семьи, которые вам стоит прочесть

21.01.22 / У братьев и сестер людей с биполярным расстройством повышен риск развития рака

09.01.22 / Мнение: Восточная газовая программа, Китай сближается с Никарагуа и скоростная трасса в Монголию

13.04.21 / «Газпром» бесплатно проведет газ в отдалённые кубинские деревни

11.07.22 / DDoS-атаки ударили по российским кинотеатрам

02.12.20 / Состояние 22 богатейших россиян превысило размер бюджета России

31.07.21 / Гуманитарный конвой ЛДПР доставит рекордное количество патронов на Донбасс

26.04.22 / Электрические палочки для еды делают любую пищу более соленой и вкусной

25.06.20 / Скандалы: Не основной инстинкт

05.12.21 / Телефонные мошенники украли у чиновника миллион рублей, полученный в качестве взятки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика