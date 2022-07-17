Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Индонезии

В воскресенье у побережья острова Ява в Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом пояснила Геологическая служба США.

Согласно этой информации, эпицентр стихийного бедствия находился в 155 км к юго-западу от поселка Джатирото (население около 50 тысяч человек). 39 км составила глубина, на которой был обнаружен источник.

Информация о возможных угрозах цунами или разрушениях не поступала.