 

Короткие прически для женщин за 60 и модное окрашивание: последние тенденции на вторую половину лета

17.07.2022, 14:05, Разное
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Есть некоторые достаточно интересные и стильные тренды коротких причесок для женщин старше 60 лет, которые могут вдохновить на обновление своего стиля и на то, чтобы попробовать что-то действительно новое и особенное.

Это может быть новая и свежая стрижка или же цвет прядей. Отличным решением станет короткая стрижка. Большим ее преимуществом является то, что она помогает сделать образ моложе и привлекательнее.

Вот несколько модных и стильных коротких причесок для женщин старше 60 лет.

Что модно в 2022 году

Женщины хорошо знают то, что пикси с челкой или рваные стрижки, короткие прически боб с длинной челкой помогают сделать образ более привлекательным и элегантным.

Для создания красивой прически также стоит добавить боковой пробор. Структурированный боб длиной ниже подбородка с нежными волнами также выглядит стильно и помогает визуально выглядеть моложе. Вот несколько отличных причесок для женщин старше 60 лет.

Асимметричный пикси-боб с боковым пробором

Эта стрижка представляет собой смесь двух классических причесок, таких как боб и пикси. Выглядит она невероятно стильно.

Все это можно дополнить при помощи косого пробора. В итоге создается просто идеальное обрамление для лица.

Боб до подбородка с челкой

Эта прическа просто идеально подходит для того, чтобы сделать круглое лицо визуально более узким.

Боб с челкой обладает омолаживающим эффектом и заставляет женщину выглядеть визуально моложе. Такая прическа хорошо подходит как для неформального, так и для делового образа.

Шегги с челкой

Это еще один отличный вариант прически для женщин старше 60 лет. С добавлением рваных и резких слоев стрижка выглядит просто потрясающе на тонких волосах.

Она поможет придать прядям красивую форму и дополнительный объем.

Слоистый асимметричный боб

Сочетание слоев с асимметричным бобом работает просто превосходно. Это помогает красиво обрамить лицо и хорошо выглядит вместе с тонкой челкой.

Такая прическа помогает придать дополнительный объем тонким волосам. Прическа открывает лицо и привлекает внимание к глазам.

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Пикси-помпадур

Такая прическа поможет создать стильный образ и несколько оживить внешность.

Пикси в сочетании со стрижкой помпадур сбалансирует черты лица и поможет выглядеть просто невероятно.

Модные варианты окрашивания волос

Идеального образа сложно добиться только лишь при помощи стрижки. Важно также правильно подобрать цвет волос.

Хорошо смотрится окрашивание “соль и перец”. Это модная тенденция, которая подразумевает под собой то, что более темные оттенки натуральных цветов красиво смешиваются вместе с серебром седеющих прядей. Хорошо смотрится такое окрашивание на стрижке боб и пикси с подрезом.

Утонченный образ можно создать при помощи окрашивания Babylights. Для этого создаются максимально красивые и естественные переходы от серебристого оттенка ко второму цвету. В итоге получаются просто невероятные блики.

Актуальным является цвет пепельный блонд. Этот оттенок пользуется огромной популярностью в 2022 году и отлично подходит для женщин совершенно любого возраста. Пепельный блонд несколько оживляет седину и придает прядям красивый модный оттенок.

Темный блонд помогает оживить образ женщины старше 60 лет и прекрасно дополняет короткую стрижку. Более темный оттенок у линии роста волос выглядит максимально естественно и идеально подходит для тех, кто не хочет часто красить волосы.

Красный и медовый оттенок отлично подходит для лета и осени 2022 года. Короткие волосы приобретают яркий эффект пламени и просто завораживают. Такие пряди помогут придать образу более молодой, стильный и привлекательный вид. Рыжие пряди хорошо сочетаются со стрижкой шегги или боб.



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