Власти: Крым безопасен для приезда туристов и отдыха

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17.07.2022, 14:02, Новости дня
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Крым безопасен для приезда туристов, отдыху ничего не угрожает, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В Крыму развернута одна из мощнейших региональных группировок войск, я уже не говорю про оснащение и Черноморский флот. Мы находимся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года, потому что гадости от них (украинской власти) мы ожидали всегда. Крым всегда был надежно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать», – сказал Константинов в эфире телеканала «Крым 24», информирует РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, безопасность Крыма также гарантирована за счет того, что приграничные Херсонская и Запорожская области находятся под контролем российской армии.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.

Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.

Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести »сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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