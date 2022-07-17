Аналитики рассказали о причинах переброски ВСУ на оборону Бахмута

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный, находящийся в зоне проведения российской спецоперации, сообщил, что ВСУ начали переброску подразделений из Северска на бахмутское направление.

“За счет части сил, которые находились в Северске, киевский режим усиливает южную часть дуги в районе Соледара и Бахмута”, — заявил он.

Известно, что к Бахмуту уже направлено до двух батальонов личного состава с техникой и вооружением. Противник покидает позиции скрытно, отходя мелкими группами.

По мнению аналитиков, таким образом они рассчитывают сдержать наступление отрядов “ЧВК Вагнера”, ранее успешно показавших себя при освобождении Попасной и ряда других населенных пунктов в Донбассе.

“Нацики любыми способами пытаются противостоять наступлению “ЧВК Вагнера”, — пишет телеграм-канал “Мюсли Лаврова”.

Аналогичного мнения придерживается автор канала “Выпускайте Кракена!”:

“Усиление Соледара и Бахмута ВСУ’шниками оправдано в первую очередь работой “музыкантов” на данном направлении. Очевидно, что командование збройных сил делает все возможное, чтобы данное направление удержать, в том числе и за счет Северска”, — пишет он.