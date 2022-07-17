В России введут штраф за нахождение пешеходов на велодорожке

В Госдуму внесён законопроект «О защите прав и здоровья велосипедистов». Документ призван существенно расширить их права, в частности, на пользование велодорожками.

– Мы призываем ввести штрафы для пешеходов, которые выходят на велодорожки. Они часто становятся причиной падения велосипедистов и получения ими тяжёлых травм. Казалось бы, что может быть проще, всё уже давно предусмотрено: дорога для машин, тротуар для пешеходов, велодорожка для велосипедистов, – пояснил суть инициативы руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Султан Хамзаев.

Все штрафы пешеходам будут выписывать в автоматическом режиме благодаря камерам видеофиксации и системе распознавания лиц, работающей в Москве и некоторых крупных городах России. Сумма взыскания будет колебаться от 2 до 5 тысяч рублей, в зависимости от длительности пребывания пешехода на велодорожке и последствий этого акта.

Кроме прочего, закон защищает права пешеходов и водителей транспортных средств. Велосипедистам запретят использовать тротуары и дороги общего пользования. За систематичность нарушений у них могут конфисковать велосипед с запретом его использования в течение определённого периода времени.

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