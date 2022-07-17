Британия признала Россию главной угрозой безопасности на десятки лет вперед

Британское военное командование исходит из того, что Россия будет оставаться угрозой для Соединенного Королевства еще несколько десятилетий, сообщил в интервью «Би-би-си» начальник штаба обороны ВС страны адмирал Тони Радакин.

«Вызов, который представляет Россия, будет сохраняться намного дольше 2022, 2023 или 2024 годов. Это надолго. Потенциально речь идет о десятилетиях, на протяжении которых Россия будет оставаться угрозой. Это ясно подчеркивалось в большом обзоре, который мы представили в прошлом году, и полагаю, что сейчас угроза усилилась из-за вторжения на Украину», – приводит его слова ТАСС.

Радакин также подчеркнул, что в настоящий момент Лондон рассматривает Россию как самую серьезную угрозу своей безопасности, хотя политика Китая также вызывает беспокойство у британских военных.

«В краткосрочной перспективе угроза со стороны российских сухопутных сил, похоже, уменьшилась <…>, однако Россия остается ядерной державой, она обладает кибернетическим потенциалом, возможностями в космосе и у нее есть специальные подводные программы, позволяющие угрожать подводным кабелям, с помощью которых осуществляется передача информации по всему миру», – отметил Радакин.

Ранее на этой неделе в интервью еженедельнику The Economist адмирал заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.

Москва заявляла, что Соединенные Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, это было бы чревато ядерной эскалацией.

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