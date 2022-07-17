ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области

Новый обстрел со стороны украинской стороны произошел в селе Зерново Брянской области, было выпущено 29 снарядов, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов. Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены. На месте работают оперативные службы», – написал он в своем Telegram-канале.

В пятницу Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли территорию приграничного села Некислицы Брянской области.

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