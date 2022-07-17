Угроза взрыва заставила провести обыск в аэропорту Кишинева

По данным Пограничной полиции республики, в воскресенье в аэропорту Кишинева поступило сообщение от молдавских властей об очередной бомбе. Люди были эвакуированы, ведется расследование с целью найти взрывное устройство.

По данным МВД, с начала июля было подано более 100 ложных сообщений. Стоимость антитеррористических мер превышает десятки тысяч леев. Число сотрудников МВД, участвующих в поиске бомб и виновных в ложных сообщениях, с 1 июля увеличилось на 58%.

“Утром поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в аэропорту. Официально пограничная полиция Молдовы заявила, что саперы и полицейские эвакуировали всех из здания и проводят проверку.

Согласно местному законодательству, если автор фальсифицированной информации будет найден, ему грозит штраф в размере 42 500 леев (около $2 000,00), 180-240 часов исправительных работ или два года лишения свободы. Министерство внутренних дел Молдовы предложило внести изменения в Уголовный кодекс по статье “заведомо ложное сообщение об акте террора” и увеличить срок тюремного заключения до 12 лет.