 

Обнародовано видео с места крушения вертолета “Робинсон” на Камчатке

17.07.2022, 12:59, Разное
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В Интернете появилось видео с места крушения вертолета Robinson, который пилотировал Игорь Малиновский, бывший российский биатлонист. Видео опубликовал Telegram-канал “Известия”.
Видео снято с воздуха и показывает части сгоревшего вертолета.

Робинсон направлялся из кальдеры вулкана Узон в сторону села Мильково. В субботу он перестал выходить на связь с Камчаткой. По данным регионального ГУ МЧС, никто не выжил. Среди них был пилот Игорь Малиновский, биатлонист.



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