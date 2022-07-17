Обнародовано видео с места крушения вертолета “Робинсон” на Камчатке

В Интернете появилось видео с места крушения вертолета Robinson, который пилотировал Игорь Малиновский, бывший российский биатлонист. Видео опубликовал Telegram-канал “Известия”.

Видео снято с воздуха и показывает части сгоревшего вертолета.

Робинсон направлялся из кальдеры вулкана Узон в сторону села Мильково. В субботу он перестал выходить на связь с Камчаткой. По данным регионального ГУ МЧС, никто не выжил. Среди них был пилот Игорь Малиновский, биатлонист.