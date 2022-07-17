В Перми одобрено создание особой экономической зоны
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Как сообщается на сайте правительства РФ, правительство одобрило создание в Перми особой экономической зоны (ОЭЗ). Это позволит инвесторам вкладывать средства на льготных условиях.
В сообщении говорится: “Правительство одобрило создание новой особой экономической зоны в Перми”.
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Уточняется, что создаваемая в Перми ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу. Резиденты смогут реализовывать проекты в области машиностроения, нефтехимии и информационных технологий.
Планируется, например, начать производство гибких полиэтиленовых труб, строить речные суда для грузовых и пассажирских перевозок. Будет создан центр обработки данных, а также логистический комплекс.
Общий объем инвестиций в проект составит более 10 миллиардов рублей.
Смотреть комментарии → Комментариев нет