В Перми одобрено создание особой экономической зоны

Как сообщается на сайте правительства РФ, правительство одобрило создание в Перми особой экономической зоны (ОЭЗ). Это позволит инвесторам вкладывать средства на льготных условиях.

В сообщении говорится: “Правительство одобрило создание новой особой экономической зоны в Перми”.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что создаваемая в Перми ОЭЗ относится к промышленно-производственному типу. Резиденты смогут реализовывать проекты в области машиностроения, нефтехимии и информационных технологий.

Планируется, например, начать производство гибких полиэтиленовых труб, строить речные суда для грузовых и пассажирских перевозок. Будет создан центр обработки данных, а также логистический комплекс.

Общий объем инвестиций в проект составит более 10 миллиардов рублей.