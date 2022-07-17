Громадный НЛО сняли в небе над Флоридой

Скотт Уоринг, известный тайваньский уфолог, рассказал об очередном наблюдении НЛО, о котором поведал очевидец.

На этой неделе над Неаполем во Флориде (США) местные жители запечатлели яркий гигантский НЛО.

Очевидец рассказал о ярком свете размером с половину Луны, который как казалось, вытягивал туман из объекта, похожего на облако. Под ним также двигался еще один светлый объект. Два источника света и одно облако, похожее на нечто, что оттягивало на себя свет и туман.

Загадочный объект выглядит так, будто он вылетел из червоточины и замер на определенной высоте.

Уфолог уверен, что это вовсе не запуск ракеты SpaceX или NASA. Он считает, что власти США дезинформируют население, выдавая их за запуски космических аппаратов. Хотя на самом деле, уверен уфолог, многие из них являются настоящими НЛО.