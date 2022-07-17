Летний чёс – Личное мнение

Получивший в последнее время популярность гАлкин по словам некоторых журналистов устроил гастрольный чёс:

«У Макса идет летний чес. На фоне всей шумихи — залы битком», — рассказал Пятому каналу хроникёр Грозданов.



Фото: Соцсети

Оказывается, пенсия Аллочки не превышает 60 тысяч, а дети учатся в школе, где стоимость обучения в районе трёх миллионов рублей.

Вот Максим и старается. Монетизирует ситуацию. Понимает, наверное, что пока вокруг него шум, люди идут на концерт.

Надоест шумиха — не придут больше. Так устроен шоубиз, ничего не поделаешь.

После даже самого большого скандала наступает забвение. Максим Галкин — не Райкин, и его популярность, на мой взгляд, не про творчество и талант. Можно, конечно, на хайпе «чесать» какое-то время, но такая популярность — явление сиюминутное.

Рано или поздно Максику всё равно придётся возвращаться в Россию. Что он будет делать тут, непонятно.

Вряд ли его, как раньше, будут раскручивать по телевидению. Люди быстро забудут, что вообще есть такой артист. Денег же, которые, возможно, сейчас счешет гАлкин, хватит слишком ненадолго, и на что дальше жить?

Впрочем, 60 тысяч пенсии Пугачёвой — тоже большие деньги. Только лишь бы не ушла от мужа, как говорится.

Вам бы хватило 60 тысяч в месяц?

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