 

Вашингтону объяснили последствия соперничества великих держав

17.07.2022, 12:05, Новости дня
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Демократию приносят в жертву внешнеполитическим решениям Соединенных Штатов в гонке сверхдержав, считают авторы американского журнала Foreign Affairs Майкл Бренс и Ван Джексон.

По мнению журналистов, противостояние Вашингтона Москве и Пекину, воспринимаемое американской политической элитой как «чистое благо», не только вредит благополучию граждан, но и провоцирует отказ от декларируемых демократических ценностей.

«Как расизм и насилие на этнической почве были частью холодной войны, так они (демократические ценности – прим. ВЗГЛЯД) сегодня стали самой заметной и непосредственной ценой противостояния с Китаем и Россией. Только за последние несколько месяцев в США усилились ксенофобские атаки на русских и китайских иммигрантов. <…> После начала спецоперации в Украине российский бизнес в Штатах был бойкотирован, а компания Disney приостановила выпуск своих новых фильмов в России. Представитель Демократической партии Эрик Суолвелл даже дошел до того, что предложил «выгнать всех русских студентов из США». Это тревожный отголосок расистской исключительности времен холодной войны», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

По их мнению, американским политикам необходимо пересмотреть приоритеты в сторону заботы о собственных жителях, чего в США давно не происходило из-за убеждения в том, что любые государственные меры социальной поддержки носят коммунистический характер.

«На самом деле, если Соединенные Штаты хотят иметь хорошо функционирующее государство с мирным гражданским обществом, последнее, к чему они должны стремиться, – это соперничество великих держав. В конкурентной среде не могут быть решены многие из наиболее серьезных угроз демократии: изменение климата, белый национализм и ксенофобия, пандемии инфекционных заболеваний и экономическое неравенство», – считают Бренс и Джексон.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада – привели к резкому росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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