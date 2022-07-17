 

В ЛДПР предложили запретить электронные сигареты и вейпы

17.07.2022, 12:05, Новости дня
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ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов в РФ в связи с их негативным влиянием на здоровье, сообщили в пресс-службе фракции.

«Электронные сигареты и вейпы необходимо запретить – соответствующий законопроект давно разработан и внесен депутатами фракции ЛДПР», – говорится в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что некоторые страны давно ввели запрет вейпов и жидкого никотина.

«По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне», – приводятся в сообщении слова лидера ЛДПР.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака всем гражданам, родившимся после 2014 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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