Мнение: Про санкции

Я уже писал, что Телеграм не совсем подходит для больших по объему текстов, однако иногда коротко не всегда возможно изложить и сформулировать. Поэтому я открыл в Телеграме отдельный канал на своем же аккаунте, где и публикуются такие тексты, чтобы не перегружать основной канал: https://t.me/a_nesmijan_longread

Ниже – сегодняшний.

Мировой чемпионат по количеству наложенных санкций Россия уже, безусловно, выиграла. Что называется, с огромным отрывом. А впереди, вне всякого сомнения, их будет еще много — хороших и разных.

Уже поэтому мы попадаем в ситуацию, когда не с чем сравнивать: уникальность такого положения вещей не позволяет корректно проводить аналогии. Ни с Северной Кореей, ни с Ираном, ни с кем-либо еще. Мы просто не можем сказать, перешло ли уже количество в качество.

Одно можно сказать точно: система санкций — это именно система. Вначале их накладывали довольно бессистемно по принципу: а давайте попробуем так. А теперь — вот эдак. За восемь лет, в течение которых Россия стала изгоем, Запад опытным путем использовал самые разные варианты и подходы и создал определенный порядок, которому следует. Уже сформулирован принцип: санкции должны наносить вред России больший, чем всему Западу, то есть — там сидят совсем не глупые люди, которые отдают себе отчет в обратных связях, а потому когда наше жулье рассказывает про тупых американцев-европейцев, которые стреляют себе в коленку, то тупые, скорее всего — они сами. Если ты чего-то не понимаешь, это совсем не значит, что это выглядит так, как тебе кажется.

В любом случае санкции сегодня — это уже сложившийся и структурированный пресс, который исключает Россию из нормального торгового, финансового, технологического, научного и десятков других видов международных связей, обменов, разделения труда и так далее. Выхода из сложившегося положения ровно два: деградация территории с очевидным ее распадом, как под руками распадается старая выгоревшая на солнце и перепревшая ткань, или отмена санкций и постепенный выход из нынешней катастрофы. Не быстрый — в этом нужно отдавать себе отчет.

Проводить аналогии с 20-30 годами прошлого века, когда Советская Россия попыталась реализовать и реализовала индустриальный рывок, неверно. Да и некорректно. Россия уже находилась в состоянии перехода от традиционного к индустриальному хозяйству. Большевики изменили сценарий перехода, но сам переход сложился объективно, и они встроились в этот объективный процесс. Я сомневаюсь, что сегодня в России возможен переход от индустриального к постиндустриальному укладу. Хотя бы потому, что постиндустриальная фаза — это, как ни крути, когнитивная фаза развития. То есть — на базе уже существующей индустриальной и промышленной базы выстраиваются технологические системы нематериального вида. Грубо говоря — тот же Эппл — это не только «железо», это огромная экосистема, без которой это железо не имеет никакой практической ценности. Тесла — это не просто самобеглая повозка на батарейках. Да что Тесла, мы уже опытным путем убедились, что Макдональдс и «Вкусно и точка» – это сильно про разное. Хотя казалось бы — найди три отличия. И чем дальше — тем сильнее будут расхождения.

Без обмена опытом, без обучения, без двусторонних связей и нормального включения в мировую экономику, науку, образование такое положение вещей будет проецироваться на все отрасли, причем развитие — это всегда движение. Или вверх, или вниз. В данном случае насчет «вверх» есть большие сомнения. Обоснованные.

В общем, если смотреть на долгосрочную перспективу, а не прямо в завтра, то шансов уцелеть даже под нынешними санкциями, скорее всего, нет. Можно строить разные по степени апокалиптичности модели будущего, но главным в них будет именно апокалиптический его характер. Не потребуется никакой ядерной войны, чтобы наша территория превратилась в выжженную пустыню со стянутым в огромные клоповники-человейники населением. И с обезлюженными пространствами между ними.

Вариант отмены санкций в таком случае — единственный сколь-либо внятный сюжет. Без гарантий, но с шансом, что (может быть) через пару поколений страна выйдет на развитие. Если кто-то думает, что это будет по щелчку пальцев, то это ошибка: сорок последних лет правления постсоветской знати (вначале обанкротившихся партсовработкников, ставших капиталистами, а затем — пришедших после них бандитов, которые тоже обанкротились) — это много. Очень много. После гитлеровского нашествия страна потеряла треть накопленного национального богатства — то есть, всего того, что было создано трудом всех предыдущих поколений. Я думаю, что Горбачев, Ельцин и Путин обошлись нам дороже, чем Гитлер. Гораздо дороже. А ведь они еще у власти, и как дорого обойдется стране их уход — тут тоже большой вопрос. Потянет ли страна вообще такую цену за шанс стать нормальной.

Без нормализации отношений с окружающим нас пространством шансов у нас нет. Но и снять санкции будет стоить дорого. Невероятно дорого. Так просто никто их снимать не станет. Будут выдвигаться условия и будет торговля за каждый пункт. И за каждую отмену придется платить. Думаю, дорого, очень дорого и чудовищно дорого.

Переходный период возвращения к относительно нормальной жизни потребует выдвижения условий к постпутинской управленческой страте. Ее задачей станет формулирование проекта развития страны и вёрстка программы перехода, включающей и долгие, трудные переговоры о снятии санкций.

Естественно, будет огромное число людей, которые возопят о предательстве, о том, что «они» продались супостату. И, безусловно, такая угроза будет стоять в полный рост. Грань между национально ориентированной элитой и коллаборационистами по такому крайне нетривиальному вопросу будет очень тонкой. А потому новая элита должна будет озаботиться созданием механизма самоочищения от такой публики, которая, конечно, попытается под красивые лозунги о национальном возрождении отрабатывать шкурные и чужие интересы. Потребуется специфическая структура типа ФБР, которая будет отсекать от политического класса бандитов, мафиози лиговского разлива и ту продажную мерзость вроде всевозможных чубайсов, открыто обслуживающую внешние силы.

Так или иначе, но просто не будет. И быстро не будет. Но здесь должен работать принцип «глаза боятся, руки делают». Важно, чтобы между глазами и руками был мозг и совесть. И тогда всё получится.

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