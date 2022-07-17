Мнение: Кошерный труд, или почему мы не уважаем коммунистов

Евреи, к примеру, предпочитают кошерную еду. У них есть специальные требования и к ингредиентам, и к посуде, и к работе мясников с поварами. Нельзя есть свиней, зайцев и модных сейчас на Западе насекомых. Нельзя готовить мясо и молоко в одной посуде, нельзя пить вино, сделанное неевреями.

С точки зрения химика или диетолога особого смысла в таких ограничениях нет, однако приличные люди не лезут в чужие дела, тем более столь деликатного свойства. Отказываешься от зайчатины? Да пожалуйста, мы живём в свободной стране, можешь не объяснять. У меня масса знакомых евреев, многие посещают синагогу, и у нас с ними неозвученный договор цивилизованных людей: они не запрещают мне есть сало, а я не пытаюсь их этим самым салом накормить.

Теперь посмотрим на коммунистов. У коммунистов есть религиозный свод правил, посвящённый кошерному труду. К примеру, работать 8 часов на государство разрешено, а работать 8 часов на частника уже некошерно, даже если частник платит больше. Быть рантье, получая пенсию, кошерно, а быть рантье, получая дивиденды с акций, запрещено. Нанимать репетитора кошерно, нанимать домашнюю прислугу — уже не очень, а нанимать повара в свой ларёк с шавермой — совсем грешно. Вести бизнес и платить зарплату сотрудникам нельзя, а руководить артелью и платить сотрудникам их долю — можно.

Лично я считаю эти правила несколько странными, но, опять-таки, мы живём в свободной стране, и если кто-то желает жить по своим собственным правилам, я не собираюсь лезть в чужие дела. Проблема в том, что коммунисты, в отличие от евреев, делают ровно наоборот.

Евреи соблюдают свои правила, но ни к чему не принуждают остальных. Коммунисты собственные правила игнорируют, но при этом требуют, чтобы другие их соблюдали.

В самом деле, вот считают левые нормальный бизнес порочным, а работу по найму — эксплуатацией. Пусть так. Но почему же тогда буквально каждый коммунист, получив минимальную власть или минимальную популярность, немедленно начинает заниматься теми самыми гешефтами, которые он так пламенно осуждает? Почему коммунисты ведут бизнес, нанимают рабочих, спекулируют землёй, держат деньги на счетах в швейцарских банках? Посмотрите на любого блогера-левака и на его съёмочную студию. Согласно религиозным правилам марксизма, вести бизнес допустимо только в составе артели. Но нет же: блогер всегда открывает стандартные ИП или ООО, чтобы управлять всем лично, и чтобы забирать всю прибавочную стоимость себе. За последние 30 лет, кажется, не было ни одного случая, чтобы коммунист поровну разделил свои заработки с товарищами. Посмотрите на любого бизнесмена из КПРФ — у них же и мысли не возникает пустить своих рабочих в совет директоров!

Не честнее ведут себя и рядовые коммунисты. Тут в блоге многие комментаторы возмущаются капиталистами, забирающими у них прибавочную стоимость. Ну так никто же не заставляет работать «на дядю»: объединяйся с товарищами в артель, чтобы вся прибавочная стоимость оставалась у класса пролетариев. Хочешь, пускай прибавочную стоимость на увеличение зарплат, хочешь — отдавай в партийную кассу на пропаганду своих идей. Если же ты никакую ответственность брать на себя не желаешь категорически, ну так уволься хотя бы от частника и иди работать государство… Но нет же. Не увольняются, артелей не создают. Продолжают работать на буржуя, ругая его при этом на чём свет стоит.

Вы можете представить себе еврея, который наворачивает свинину за обе щёки, а в перерывах между взмахами вилкой читает собеседнику мораль на тему кошерно-некошерно? Может, такие карикатурные лицемеры и есть, но я их пока в живой природе почему-то не встречал. А вот для коммуниста подобное поведение — правило. Они возмущаются богачами, даже будучи уже миллионерами и миллиардерами. Они читаю лекции о грехе прибавочной стоимости, и вот в это самое время кладут прибавочную стоимость себе в карман.

И это не вчера началось, нельзя сказать, что коммунисты испортились. Ровно так коммунисты вели себя и в 19-м веке, это традиционное для них двоемыслие (ссылка):

В типографии известной социалистической газеты «Vorwärts» («Вперёд!»), которую редактировал Либкнехт, не соблюдается ни восьмичасовой рабочий труд, о котором социалисты так хлопочут для других, ни воскресный отдых. Работа не прекращается и на ночь, у ротационных машин очень жарко, работу задают непосильную и часто постороннюю. Между тем газета даёт в год 600 тысяч марок чистой прибыли. Это чисто капиталистическое предприятие под флагом социализма. В других социалистических предприятиях работают до 18 часов в сутки. Не слышно, чтобы в русских социалистических газетах и в типографиях рабочие работали по 8 часов в сутки, или чтобы рабочие типографий участвовали в прибылях редакций в равной доле…

Мастера принадлежавшей социалистам в Берлине булочной, обанкротившейся вследствие дурного хозяйства, жаловались, что здесь с ними обращались хуже, чем где-либо. Типографии партий социал-демократии постоянно требуют субсидий: мастерские и потребительские товарищества разоряются, в принадлежащих партии лавках продаётся товар дороже и хуже, на что слышатся постоянные жалобы. В берлинской и венской больничных кассах, которые социалисты забрали в свои руки, писцы получают нищенское содержание, а члены Совета — огромные оклады. Известный социал-демократ Зингер в Берлине, весьма богатый человек, платил мастерицам своего заведения гроши. Такого поведение «генералов социализма». Им неохота беречь деньги народа.

Кстати, это цитата из книги Михаила Бородкина от 1907 года, «Современные беседы о социализме». Скачать книгу целиком можно вот здесь.