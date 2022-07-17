Ремонт «Северного потока» отложен до сентября из-за запрета на поставку болтов, шурупов и гаек в Россию

Руководство ПАО «Газпром» заявило о невозможности начать ремонтные работы на трубопроводе «Северный поток» сразу после получения отремонтированной турбины, поскольку у компании нет достаточного количества болтов, шурупов и гаек для монтажа агрегата в трубе.

Напомним, 14 марта Евросоюз ввёл запрет на поставку в Россию этих и других товаров двойного назначения.

В определении Еврокомиссии от 14 марта указано, что крепёж относится к товарам двойного назначения, поскольку болты используются при сборке танков, БТР и межконтинентальных баллистических ракет. До введения санкций Россия закупала свыше 90% болтов и шурупов в Нидерландах, а крупнейшим поставщиком гаек на российский рынок оставалась Португалия.

Руководство Газпрома требует от европейских партнёров вывести из-под санкций поставки этих критически важных компонентов, в противном случае монтаж трубы придётся отложить до сентября, когда планируется ввести в эксплуатацию мощности Челябинского крепёжного завода, который позволит импортозаместить часть поставок и удовлетворить потребности компании в шурупах.

– Европейские партнёры сами себе вырыли могилу. Сначала их агенты под руководством Чубайса методично разваливали турбинно-ремонтную, крепёжную, изолентную и другие отрасли промышленности в России, а теперь оказалось, что наша Родина без них не может самостоятельно починить трубу. За что боролись, на то и напоролись. Теперь извольте вывести из-под своих же санкций болты, гвозди, клей, изоленту, а иначе никакую турбину мы никуда установить не сможем, а вы, дорогие партнёры, замёрзнете насмерть, – пригрозила европейцам зампредседателя правления компании Nord Stream Gmbh Изольда Голубь.

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