 

Мнение: О позорище президента Байдена

17.07.2022, 10:50, Разное
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Фото © Chip Somodevilla/Getty Images.

Фу-у-у!

Как нехорошо вышло-то…

У «благородного джентльмена», 46-го президента США Джозефа Байдена-младшего внезапно… обозначился вполне округлый «трудовой мозоль» на месте прежней талии. Вот что Овальный кабинет с людьми делает!

Но это так, нюанс, а не позор. Мы все не молодеем с каждым днём. А вот позорище приключилось куда более серьёзное.

Как пишет вполне объективное агентство Reuters, президент Джо #Байден «провалился» сразу по двум пунктам в ходе своего ближневосточного турне. Ему не удалось ни обеспечить американские интересы в сфере безопасности региона, ни «добыть» дополнительные баррели нефти, в которых так нуждается Демпартия перед выборами в Гонгресс, от арабских петрократий. И, в общем, главу сверхдержавы мелкие монархи вежливо послали.

Или даже не очень вежливо.

В ходе переговоров с Джо Байденом наследный принц Мухаммед бен Салман указал, что #США тоже допускали ошибки, в том числе в Ираке. Об этом узнал Reuters, а позднее данный пассаж появился в заявлении саудовской стороны по итогам встречи с американским президентом.

В её ходе Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает того лично ответственным за смерть оппозиционного журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. А после переговоров американский лидер добавил, что не жалеет о предвыборном обещании сделать ближневосточную страну «изгоем» из-за убийства журналиста.

«Королевство предприняло все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем», — приводит Reuters слова принца во время переговоров с Джо Байденом. А позднее, по данным агентства, Мухаммед бен Салман также заявил, что в 2018 году подобные «ошибки» с журналистами происходили и в других частях мира. В частности, он поднял вопрос об убийстве американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле. Она работала на телеканале «Аль-Джазира» и была убита во время рейда армии обороны Израиля в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. «Аль-Джазира» и власти Палестины обвинили в ее убийстве израильских военных, но США покрыли своего главного ближневосточного союзника.

Наследный принц также указал, что американские власти тоже допускали «ошибки» и упомянул скандал вокруг тюрьмы Абу-Грейб в Ираке. Напомним, что в 2004 году телеканал CBS опубликовал сюжет о пытках и издевательствах, которые применяли к заключённым американские военные. Американские СМИ позже публиковали многочисленные фотографии, которые делали сами военные во время издевательств.

И похоже, Джо Байдену нечего было возразить в ответ. Образно говоря, саудовский принц макнул «светоча демократии» в дерьмо его предшественников, а тот вынужден был смолчать. Как-то не припоминается навскидку, чтобы подобные «вольности» арабы позволяли себе раньше.

Прежний гегемон – ослаб?

Или всё дело именно в Джо Байдене?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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