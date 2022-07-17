 

Выяснилось, куда разбившийся в Греции украинский самолет вез сербское оружие

17.07.2022, 10:40, Новости дня
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Разбившийся в Греции украинский самолет Ан-12 перевозил 11,5 тонны сербского вооружения в Бангладеш, информация о том, что оружие перевозилось на Украину, является «злонамеренной и ложной», сообщил на экстренной пресс-конференции вице-премьер, министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

«Обращаюсь в связи с падением самолета Ан-12 на территории Греции, который вчера вылете с нашего аэродрома в Нише. Речь идет о самолете «Антонов-12», чьим собственником является фирма Meridian с Украины с бортовым номером МЕМ3032. К сожалению, по доступной нам информации, все восемь членом экипажа погибли по время падения самолета. Самолет вылетел из сербского Ниша в 20.40 по местному времени [21.40 мск] и перевозил 11,5 тонны продукции нашей оборонной промышленности конечному покупателю в Бангладеш, покупателем было Министерство обороны Бангладеш как полностью разрешенный покупатель», – приводит его слова ТАСС. Стефанович отметил, что продавцом выступила частная сербская фирма.

По словам министра, самолет летел по маршруту Ниш – Амман – Эр-Рияд – Ахмадабад – Дакка и имел «все разрешения по всем мировым нормам». «Ложная информация, согласно которой этот самолет перевозил вооружения из Сербии на Украину, полностью неточная и злонамеренная», – подчеркнул он.

Ан-12 разбился в 40 км от греческого города Кавала. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот на 180 градусов, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Сообщалось, что на борту находились боеприпасы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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