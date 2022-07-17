В первый день работы в Санкт-Петербурге «умный» трамвай высадил более 500 пенсионеров

В Санкт-Петербурге состоялся тестовый запуск новых автоматизированных трамваев российских и белорусских производителей.

Транспорт, вышедший на улицы города, оснащён системой безопасности, которая снижает риск образования дорожно-транспортных происшествий и ЧП внутри салона.

Умная система реагирует как на внешние, так и на внутренние факторы. Она призвана сделать поездку комфортной для водителя и пассажира. По итогам первого дня работы в департамент общественного транспорта Санкт-Петербурга поступило несколько сотен жалоб от пожилых петербуржцев. В основном они сетовали, что не смогли попасть в салон – двери закрывались у них перед носом.

– Хоть все новые трамваи – отечественные или практически отечественные, умная система была закуплена в Японии и настроена на стандартное использование трамвая японскими пассажирами, поэтому проехать в любимом транспорте не смогли пожилые люди с клетчатыми сумками и сумками на колёсах. Просим петербуржцев учесть этот момент, – прокомментировал инцидент чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

В департаменте добавили, что «мелкие неприятности» не изменили общее впечатление и не повлияли на планы наращивать количество такого общественного транспорта.

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