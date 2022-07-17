В США назвали мольбы Байдена к саудитам напрасными, оказалось – нет

Факт! Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти максимум на 3 млн баррелей в сутки (это в полтора раза больше чем Россия поставляет в Европу), заявил наследный принц Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США,. На данный момент в королевстве ежедневно добывают по 10 млн баррелей. «Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство», — сказал Мухаммед бен Салман.

Президент США Джо Байден напрасно умоляет Саудовскую Аравию нарастить нефтедобычу после своей политики отказа от наращивания производства этого энергоресурса в собственной стране, заявил в эфире Fox News экс-спичрайтер Белого дома Марк Тиссен.

Тиссен напомнил, что предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп стремился нарастить производство нефти внутри Штатов. Таким образом бывший президент хотел добиться независимости США от ближневосточных государств, экспортирующих черное топливо на мировой рынок, а также получить возможность влиять на ситуацию с ценами на нефть. Однако Байден поставил крест на политике своего предшественника и теперь расплачивается за это, передает РИА «Новости» слова эксперта.

«А теперь перед нами разыгралось представление про поездку Джо Байдена в Саудовскую Аравию <…> с мольбой к саудитам нарастить добычу нефти на фоне растущих цен на бензин. Так что, знаете ли, если он хочет изолировать Саудовскую Аравию, он должен добывать нефть здесь, у себя дома», – сказал Тиссен.

В свою очередь эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран в комментарии изданию Hamshahri заявил, что Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США.

По мнению Руйорана, выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства.

«Сейчас вопрос в следующем: а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от РФ и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит», – сказал эксперт.

Он напомнил, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.

«Мухаммед бен Сальман прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно <…> снижать цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду», – указал Руйоран.

—