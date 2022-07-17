На Камчатке найдены обломки пропавшего вертолета «Робинсон»

Спасатели обнаружили обломки коммерческого вертолета «Робинсон» (Robinson) в Камчатском крае, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. В экстренных службах сообщили, что все находившиеся на борту погибли.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Robinson, который пропал вчера со связи. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», – сообщил Солодов в своем Telegram-канале.

По словам Солодова, в субботу в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что три человека, находившиеся на борту разбившегося вертолета, погибли. Их тела обнаружили на месте крушения.

По предварительным данным, коммерческий вертолет вылетел в субботу в 12.22 по местному времени (03.22 мск) из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров. В назначенное время вертолет с тремя людьми на борту не вышел на связь. По факту исчезновения вертолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сообщалось, что за штурвалом вертолета находился биатлонист Игорь Малиновский.

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