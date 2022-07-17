При пожаре в томском селе погибли пятеро детей

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17.07.2022, 9:15, Новости дня
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В результате пожара в двухквартирном деревянном доме в селе Колбинка Молчановского района Томской области погибли пятеро детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

«При пожаре погибли пять детей, будет организована проверка», – сказал источник ТАСС.

Ранее пресс-служба регионального СУ СК РФ сообщила, что в общей сложности погибли семеро человек.

«Следственными органами СК РФ по Томской области по факту гибели семи человек в результате пожара в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме в селе Колбинка Молчановского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», – сообщили в пресс-службе.

Тела были обнаружены при тушении пожара, продолжается разбор конструкций.

По данным МЧС, сообщение о возгорании одноэтажного двухквартирного бревенчатого жилого дома в селе Колбинка поступило в воскресенье в 00.18 (20.18 мск). На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома и летней кухни, обгорели стены внутри и снаружи жилого дома, сгорела дощатая веранда. Общая площадь пожара, который был потушен в 06.31 (02.31 мск), составила 168 кв. метров.

В мае в результате крупного пожара в садоводстве «Моргудон» в Братском районе Иркутской области погибли два человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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