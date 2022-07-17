«У животных на Украине больше прав, чем у мужчин» – по воле Киева гражданские оказались на линии огня

Драконовский закон Киева о запрете на выезд из страны и с места регистрации для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, ставит людей в отчаянное положение, пишет Foreign Policy. Средств на то, чтобы их вооружить и обучить не хватает, поэтому они вынуждены сидеть дома без работы, помощи, надежды и любимых, с которыми их разлучили. К тому же от происходящего страдают и их семьи. Жёнам с детьми приходится в одиночку выживать за пределами страны, из-за чего повышается риск того, что они могут стать жертвами торговцев людьми.



AP

5 июля Генштаб ВСУ объявил, что мужчинам от 18 до 60 лет теперь запрещено не только покидать Украину, но и уезжать с места регистрации без разрешения военкомата, пишет Foreign Policy. Это решение вызвало в социальных сетях большое возмущение. Один украинец написал у себя в Twitter: «У животных на Украине больше прав, чем у мужчин».

Западные СМИ редко обращают внимание на эту проблему, отмечает американское издание, а ведь гражданских лиц мужского пола разлучают с семьями на границе, при этом не обучают воевать, поэтому они вынуждены сидеть дома без работы, помощи, надежды и любимых. Даже мужчины из других стран, к примеру, иностранные студенты, оказались в ловушке за линией фронта. Все напуганы и в отчаянии, боятся погибнуть в бомбардировках или умереть от рук российских солдат.

Недавний опрос, проведённый организацией Human Security Lab, показал, что меньше половины украинцев считают, что удерживать в стране мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действительно необходимо. Многие убеждены, что это нарушает права человека на свободу передвижения, а также является дискриминацией по половому признаку.

По закону страны имеют право призывать на службу граждан во время боевых действий, но пока мужчин не взяли в армию, их необходимо относить к пострадавшему от войны гражданскому населению, которое государство обязано защищать и поддерживать. Однако организации, занимающиеся гражданской защитой, сейчас сосредоточены больше на женщинах и детях. И у некоторых мужчин складывается ощущение, что всему миру на них наплевать, и они всего лишь пушечное мясо.

При этом запрет на выезд из страны представителей мужского пола усложнил защиту женщин, а также детей, покидающих государство. Ведь они бегут в одиночку, из-за чего повышается риск того, что они могут стать жертвами торговцев людьми, а также подвергаться воздействию повышенного экономического и психоэмоционального стресса. Есть женщины, которые уезжают беременными, и им приходится рожать и обеспечивать ребёнка без помощи мужа.

Тех мужчин, которым удалось покинуть страну или спастись благодаря помощи правозащитных организаций, по возвращении ожидает судебное преследование, продолжает Foreign Policy. Многие же не могут позволить себе услуги контрабандистов или же им не повезло оказаться в списках какого-нибудь НКО на эвакуацию, и они, вместо того, чтобы нарушать закон, предпочитаются остаться и бороться за его изменение. Они пытаются найти законные пути обхода запрета через многие исключения из правил и лазейки, например, инвалидность, образование, профессию. Но, по-видимому, многие из этих правил пограничники подвергают достаточно вольной интерпретации.

К тому же для того, чтобы доказать своё соответствие прописанным в законе критериям, необходимо предоставить соответствующие документы. Например, справку от доктора, а где её получить, когда все врачи занят лечением раненых. Из-за этого на Украине возник целый кустарный промысел по подделке документов, из-за чего пограничники стали только недоверчивее, а это усложняет семья поиск законного пути для того, чтобы покинуть страну. Даже если у них получается раздобыть документы, нередко на границе их просто разворачивают.

Украинцы подписали ряд петиций, одна из которых набрала 60 000 подписей, с призывом к президенту страны Владимиру Зеленскому разрешить мужчинам без боевого опыта в возрасте от 18 до 60 лет покинуть Украину. Также к более гуманному подходу в урегулировании этого вопроса Киев призвала Организация Объединённых Наций. Зеленский же в ответ сослался на положение конституции Украины о военном положении. И теперь даже ходят слухи, что в октябре запрет на выезд будет распространён и на женщин. Это лишит закон дискриминационного характера, но он всё равно останется нарушением основного права человека на передвижение.

12 статья Международного пакта о гражданских и политических правах ООН предусматривает, что любой человек имеет право покинуть страну, в том числе и свою собственную. Этот документ также защищает права людей на передвижение в собственной стране. Впрочем, договор допускает исключения в ситуации, когда национальная безопасность страны находится под угрозой. И Украина прежде чем вводить запрет надлежащим образом согласовала возможность «отступления» от правил с генеральным секретарем ООН.

Однако оговорка в 4 статье говорит о том, что такие отступления возможны только «в том случае, если это крайне необходимо, и с учётом того, что такие меры не противоречат другим обязательствам в рамках международного права». На ум приходят нормы общего права, запрещающие разлучение семьи во время вооруженного конфликта, отмечает издание. К тому же в статье 4 прямо говорится о том, что любые исключения ради защиты национальной безопасности не могут включать дискриминацию исключительно по половому признаку.

И всё же можно наблюдать стремление Зеленского отказаться от драконовских мер, что свидетельствует о том, что он чувствителен к оказываемому на него давлению. К тому же у Укрианы есть и практические причины для пересмотра этого закона. Ещё в июне советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил прессе, что правительство рассматривает возможность смягчения правил, а не их дальнейшего обострения, отчасти потому, что признаёт, что у страны просто не хватает оружия для вооружения и обучения всех мужчин. Более того, заявил он, Киев понял, что многие мужчины могли бы оказать большую поддержку экономике и борьбе с Россией, работая и отправляя деньги домой. Определённо нужно что-то менять, призывает Foreig Policy, потому что в нынешней ситуации положение украинских семей становится всё более безвыходным, и парадоксальным образом на линии огня оказываются гражданские: мужчины, женщины и дети.