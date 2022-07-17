Курс евро к доллару назвали катастрофой для ЕС и США

Низкий курс евро к доллару – катастрофа как для европейской, так и для американской экономики, но это выгодно России, сообщил экономист Григор Сарийски.

Сарийски заявил, что «будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета». Указывается, что «почти половина импортеров ЕС получают прибыль». Как отметил Сарийски, «курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bulgaria ON AIR.

Он заявил, что такая ситуация выгодна России. По словам Сарийски, Болгария в 2022 году заплатила РФ «на 2 млрд больше – евро дешевеет, а цены на топливо растут». «Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим», – сказал Сарийски, отметив, что «санкции привели к увеличению финансирования российской экономики».

Напомним, доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных по рекордной инфляции в США. Кроме того, курс евро опустился ниже 57 рублей.

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