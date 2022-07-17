МВД описало процесс получения документов для проживания в России гражданами самопровозглашенным ДНР и ЛНР

В пресс-центре МВД РФ рассказали о процессе получения гражданами Украины, ДНР и ЛНР документов для проживания и работы в России.

В МВД сообщили, что для получения документов граждане Украины, ДНР и ЛНР подают заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, о выдаче патента или разрешения на работу в качестве высококвалифицированного специалиста, а также о предоставлении статуса беженца или временного убежища. При этом они «проходят административные процедуры, связанные с дактилоскопической регистрацией, фотографированием и анкетированием биографических данных». Сведения вносят в информационные системы, передает ТАСС.

Порядок оформления документов для граждан Украины, ДНР и ЛНР максимально упростили, а их обращения рассматриваются в приоритетном порядке. Однако бывают ситуации, когда у граждан Украины, ДНР и ЛНР, например, нет удостоверений личности или принимающей стороны. Такие проблемы решаются с помощью оперативных штабов, которые созданы в ряде регионов, или горячих линий по приему обращений.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР имеют широкие возможности для получения в упрощенном порядке разрешения жить в РФ и получения российского гражданства. Так, их постановка на учет по месту пребывания проводится сразу при поступлении соответствующего уведомления от принимающей стороны. Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут попросить временное убежище – в этом случае их запрос рассмотрят в течение всего трех рабочих дней. После люди обычно подают заявления на получение гражданства.

25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В июле Путин расширил упрощенное получение гражданства РФ на всех жителей Украины.

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