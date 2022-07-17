 

«Чтобы не жгли кнопки»: в здании Госдумы появятся вахтёры в лифтах

17.07.2022, 7:32, Разное
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Центральное лифтовое управление Федеральной службы охраны с 25 июля обеспечит все лифты в здании Государственной Думы сотрудниками-вахтёрами. Они будут ездить вместе с посетителями и депутатами, нажимать за них кнопки и следить за правопорядком в «вертикальных перемещающих блоках» (так официально называются кабины лифтов).

Одной из причин нововведения стали участившиеся случаи вандализма. Так, с начала 2022 года и до выхода Думы на летние каникулы пришлось заменить в общей сложности 16 пластиковых кнопок, сожжённых хулиганами, что обошлось бюджету в 12 млн рублей. Только двое из пойманных хулиганов оказались депутатами от второстепенных партий – в отличие от остальных, их хотя бы удалось оштрафовать.

«По всем подсчётам дешевле будет расширить штат и следить, чтобы не жгли кнопки и не бросали в потолок зажжённые спички. Есть и другие виды вандализма, но эти – самые проблемные, – рассказал источник. – Проблема, к сожалению, распространилась и на личные лифты, которыми владеют некоторые депутаты»

Изначально планировалось расширить штат вахтёров в следующем году, но после того, как во время внепланового заседания ГД в одном из лифтов сломали переговорное устройство, а в другом сожгли кнопку «Стоп», у администрации здания закончилось терпение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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